رسالة من دنيا سمير غانم لـ أيتن عامر فى عيد ميلادها.. شاهد ماذا قالت

حرصت النجمة دنيا سمير غانم علي تهنئة صديقتها النجمة ايتن عامر بعيد ميلادها وذلك عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع "انستجرام"

ونشرت دنيا صورة تجمعها بـ ايتن عامر وكتبت قائلة "عيد ميلاد سعيد، ابقي مشعة".

وتحتفل الفنانة "أيتن عامر" اليوم الأحد بعيد ميلادها الـ 34 وتعد أيتن من النجمات اللاتى لديهن اهتمام خاص بأناقتهن ومظهرن، ولفتت الأنظار فى الآونة الأخيرة، بعد التخلص من الوزن الزائد وحصولها على قوام رشيق.

يذكر ان اخر أعمال أيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، ، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

وشاركت ايتن عامر في 2017، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة ‏العيلي، ‏وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏

وظهرت في نفس الموسم، من خلال مسلسل "شقة فيصل" الذي بدأ تصويره قبل أكثر من 3 سنوات ثم توقف تصويره لبعض الوقت دون إعلان السبب، ثم عاد التصوير وبدأ الحديث عن عرضه خارج السباق الرمضاني عام 2018، ثم تأجل مجددا إلى أن تحدد الموعد النهائي لعرضه.

ايتن اسمها الحقيقي سمر، ولكنها اختارت آيتن ليكون اسمها الفني، وقد بدأت مشوارها الفني عام 2004، وحققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها بمسلسل الدالي.

وتعتبر آيتن عامر، الفنان نور الشريف هو مثلها الأعلى، وترجع له الفضل في دخولها مجال الفن، حيث تبنى موهبتها ببداية مشوارها، كما قدمت لها شقيقتها وفاء عامر الدعم.

أيتن عامر متزوجة منذ سنوات من مدير التصوير محمد عز العرب وأنجبت منه آيتن ويوسف.

وتخرجت من معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، حيث لم تلعب صلة القرابة بينها وبين شقيقتها الفنانة وفاء عامر أي دور في دخولها عالم الفن، فالخطوة الأولى لها كانت بمقابلة الفنان محمد صبحي، والذي قابلته صدفة أثناء تصويره أحد المسلسلات التي تشارك فيه شقيقتها.

وعملت لفترة كموديل ثم توقفت، وأفادتها تلك التجربة كثيرا في كسر الرهبة والخوف في الوقوف أمام الكاميرا، وكان أول تألقها بظهورها في مسلسل (حضرة المتهم أبي) أمام النجم الكبير نور الشريف، ثم توالت الأدوار من خلال أفلام (رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، هرج ومرج). كما قامت بالعديد من الأدور الهامة في العديد من المسلسلات مثل (الدالي، أفراح إبليس، كيد النسا، فرح العمدة، كاريوكا، الزوجة الرابعة، الزوجة الثانية، الوالدة باشا).