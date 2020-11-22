لحظات مع القرآن.. شاهد.. أحدث ظهور لـ حلا شيحة على السوشيال ميديا

و ظهرت حلا شيحة فى الصورة وفى يديها مصحف وعلقت على الصورة قائلة " لحظات مع القران ".
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أبرزهم حلا شيحة ومعز مسعود.. إطلالات أثارت الجدل على السوشيال ميديا
ويذكر ان لجأت الفنانة حلا شيحة، إلى مصلحة الشهر العقارى بالإسكندرية للطلاق رسميا من زوجها ستيف مارك الكندى الجنسية بعد انفصالهما منذ فترة طويلة.
وتم الانفصال الرسمى اليوم بمقر الشهر العقارى بمنطقة المنشية.
وتصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشر البحث جوجل مؤخرا ذلك بعد انتشار شائعة زواجها من الداعية معز مسعود على السوشيال ميديا.
وهذه ليست حالة الإرتباط الأولى في حياة حلا شيحة، فقد انفصلت مؤخرا عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، بعد أكثر من 12 عامًا من الزواج، وكانت قد كشفت فى تصريحات صحفية، إن الطلاق تم بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها عنه في 2019، وقالت إنها تحترمه خاصة أنه والد أبنائها، كما شدَّدت حلا على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.
وفي عام 2006 كان من المنتظر أن يشهد الوسط الفني زواج حلا شيحة من الفنان هاني عادل، وقبل أيام من الفرح حدث بينهما انفصال، وعلق وقتها هاني عادل أن الانفصال جاء بدون إرادته هو وحلا.
وكان قد نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، "إنستجرام"، صورة له، وهو يجلس على الأرض.
وعلّق معز مسعود على الصورة: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".
من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".
وتشارك الفنانة حلا شيحة مؤخرا في فيلم الفيلم "مش انا" يقوم ببطولته تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدواني وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.
وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعاني من حالة نفسية ويتعرض للعديد من المصاعب في
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