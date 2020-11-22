من الطائرة.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث تألقت "طافش" في الصورة بإطلالة جريئة حيث ارتدت توب باللون الأسود وظهرت وهي تأكل فى إحدى الطائرات مما لفت انتباه متابعيها.

وعلقت نسرين طافش علي الصورة قائلة: "الحمدلله انو الله منعم على غالبيتنا بالمقدرة على السفر على الرغم من انو السفر بهيك ظروف ليس بالمهمة البسيطة ابدا.. والله يفرجها على الناس الي ما عم تقدر تسافر بسبب اغلاق المطارات الى الآن ومو قادرين بتابعو اشغالهم او يشوفو احبابهم.. انوي من كل قلبي ترجع تحركاتنا كلنا وتنقلاتنا ميسرة لطيفة متل قبل وافضل باذن الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل "الوجه الاخر"، والذي يعرض حاليا عبر قنوات "cbc"، ومن بطولة الفنان ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني ومحمد على رزق ورانيا شاهين وحنان سليمان وأيمن عزب ودنيا المصري ومن تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، وإخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.