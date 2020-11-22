نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

هاجم الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، المطربة أنغام من خلال تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بسبب تأخرها عن موعد حفلاتها. تصدر خبر انفصال الفنان الكبير عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني المشهد بعد نشوب خلاف علني بينهما في أحد الكافيهات، وفقا لشهود عيان. نشر الفنان آسر ياسين صورا جديدة له وذلك عبر حسابة الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت الفنانة ندي بسيوني فيديو جديدا لها من حفل زفاف ابنتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاني حتحوت يهاجم أنغام.. ماذا يحدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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