منور يا نجم.. محمد أنور يخطف أنظار متابعيه.. شاهد

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منور يانجم - ربنا يحميك - الصورة دخلت قلبى

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وشارك محمد انور مؤخرا في بطولة مسلسل قوت القلوب مع رانيا فريد شوقي، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وسهر الصايغ، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تعاني من طريقة معاملة أبنائها خريجي الجامعة لها، لاعتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في مدرسة، إلا أنها لا ترضخ لطلبهم بترك مهنتها، زوفي الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لزيادة دخلها.

و ظهر الفنان محمد أنور ضيفا على برنامج "لايت شو" عبر قناة الحياة.

تحدث أنور عن سبب عدم مشاركته في مسرحية "اللوكاندة" مع الفنان أشرف عبد الباقي، قائلا إنه اتفق معه منذ بضعة أشهر على تقديم مسرحية من بطولته بالاشتراك مع حمدي الميرغني، على أن يتم عرضها بالتزامن مع مسرحية "صباحية مباركة" التي أخرجها اشرف عبد الباقي من بطولة على ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس".

أوضح محمد أنور أنه انشغل في تصوير مسلسل "قوت القلوب" وبعده مسلسل "إسعاف يونس" وطلب من أشرف عبد الباقي تأجيل مسرحيته مع حمدي الميرغني، وهو ما وافق عليه عبد الباقي، قبل أن يجد فرصة لتقديم عرض "اللوكاندة" الذي يعد أول مسلسل "سيتكوم" يتم تنفيذه على خشبة المسرح.

من ناحية آخري يخوض أنور تجربة مسلسل " إسعاف يونس " الضيوف الذين شاركوه كريم محمود عبد العزيز ومصطفي خاطر وأحمد فهمي واحمد حلاوة ومحمود البزاوي وصلاح عبدالله.

تدور أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

و المسلسل "إسعاف يونس" من بطولة الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب.