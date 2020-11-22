مروة ناجى تقدم "خصومات هايلة" عبر قناتها على يوتيوب

تستعد المطربة مروة ناجى لتقديم اغنية جديدة بعنوان "خصومات هايلة" التى من المقرر ان تطرحها عبر قناتها على اليوتيوب.

والاغنية تتعاون فيها مع الملحن كريم نيازى وهى من كلمات محمود عادل كلازا، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى.

من ناحية أخرى طرحت المطربة مروة ناجي فيديو كليب "عايشة بيك" عبر قناتها على "يوتيوب" مؤخرا. ويحمل كليب "عايشة بيك" الطابع الرومانسي، وأغنيته من كلمات هاني عبدالرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، والكليب فكرة وإخراج أحمد جريزمان. الجدير بالذكر أن المطربة مروة ناجى نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه الشكر لكل من تقدم لعزائها فى والدها الذى رحل عن دنيانا منذ أيام قليلة. وقالت مروة ناجى: "شكر الله سعيكم وعظم أجركم.. خالص الشكر لكل من قدم لنا واجب العزاء". وأضافت مروة قائلة: "شكرا لكل من شاركنا حزننا في مصابنا بوفاة والدى بالحضور أو المشاركة بمراسم الدفـن أو الحضور لبيت العزاء أو من خلال الاتصال الهاتفي من داخل وخارج مصر أو عبر المشاركة بالمواقع الإلكترونية ومواقع. التواصل الاجتماعي أو برقية تعزية".

وتعد مروة ناجى إحدى مطربات الأوبرا المميزات، وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة، وتتمتع بصوت قوى وكاريزما، ومن الأصوات المصرية التى نتشرف ونفتخر بها، كما أنها لها مواهب أخرى فى مجال التمثيل، فقد شاركت فى بطولة مسلسل "تفاحة آدم" فى دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوى، كما شاركت فى مسلسل "أهو ده اللى صار" مع المخرج حاتم على، كما شاركت فى مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، وآخر أعمالها كانت مسرحية "سيرة حب" عن حياة الراحل بليغ حمدى.

وكانت المطربة مروة ناجي تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنا هبعد"، الفترة المقبلة وهى من كلمات أحمد ربيع، وألحان تيام على.

وهنّأت الفنانة مروة ناجي، محمد حماقي بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت مروة ناجي صورة جديدة لها تجمعها معه من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت مروة ناجي علي الصورة: " كل سنة وانت طيب يا حماقي وصوتك مالي الدنيا غناء وسعادة علينا وعلى كل حباييك وعلى كل الناس اللى بتحبك يااااارب ".