تريند الفن| هجوم عنيف على نبيل الحلفاوي بسبب محمد رمضان.. عمرو دياب ودينا الشربيني خناقة أم انفصال؟

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.

تصدر خبر انفصال الفنان الكبير عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني المشهد بعد نشوب خلاف علني بينهما في أحد الكافيهات، وفقا لشهود عيان.

وعلم "دوت الخليج" من مصدر مقرب من الثنائي الفني الشهير أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام، ما يبرر غياب أي صورة تجمعهما منذ آخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي منذ قرابة شهر.

وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يطلقا ومازالا زوجين حتى الآن.

وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابها بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام"، وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".

وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.

تعرض الفنان نبيل الحلفاوى لهجوما عنيف من بعض متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد تعليقه امس على أزمة الفنان محمد رمضان بسبب ظهوره مع مطرب إسرائيلي.

ورد الحلفاوي على الهجوم الذى تعرض له من خلال تغريدة جديدة قائلا :" اللي بيتحمق أوي ويرد على تعليقي وكأني قلت إنه ما يعرفش".

وأضاف الحلفاوي: "يا ريت يقرا أول جملة وياريت يكون بيفهم اللي بيقراه لأني بصراحة قرفت من المزايدات.. أنا كتبت في الأهرام ضد التطبيع من قبل ما تتولدوا."

وكان الحلفاوى نشر تعليقا أمس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتشار صورة الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام كما اعاد نشر تعليق الفنان أشرف زكي.

وقال الحلفاوي: "سواء كان يعرف أو لا يعرف.. هذا القسم العلني تأكيد لاعتبار التطبيع الشعبي تهمة تستدعي إنكارا مغلظا".

نشرت الفنانة ندي بسيوني فيديو جديدا لها من حفل زفاف ابنتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ندى بسيوني على الفيديو قائلة: "أجمل لحظة مع أجمل عروسة وانا بقدمها لزوج المستقبل مهاب.. بحبك يا مايا بنت عمري كله".

وأقيم حفل زفاف ابنة الفنانة ندى بسيونى في أحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد من المقربين وأهل العروسين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وحرصت الفنانة ندى بسيونى على الرقص مع ابنتها والدموع تملأ عينيها.