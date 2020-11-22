بين الدفاع والهجوم .. ماذا قال نجوم الفن عن أزمة محمد رمضان؟

علق عدد من نجوم الفن على أزمة الفنان محمد رمضان التى أثارت جدلا واسعا أمس بسبب ظهوره مع عدد من الإسرائيليين فى إحدى الحفلات بدبى.

ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز تعليقات الفنانين ..

الفنان نبيل الحلفاوى

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتشار صورة الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام كما أعاد نشر تعليق الفنان أشرف زكى.

وكان أشرف زكى قال انه تواصل مع الفنان محمد رمضان والذى قال له انه لم يكن على علم بجنسية المطرب الاسرائيلى.

وقال نبيل : "سواء كان يعرف أو لا يعرف.. هذا القسم العلني تأكيد لاعتبار التطبيع الشعبي تهمة تستدعي إنكارا مغلظا".

الشاعر أمير طعيمة

علق الشاعر أمير طعيمة على أزمة الفنان محمد رمضان المتداولة، بسبب ظهوره فى صورة مع مطرب اسرائيلي واتهامه بالتطبيع.

وقال أمير طعيمة من خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: "ما ينفعش تهاجم رمضان او تدافع عنه الا لو عندك المعلومة دي: هل هو كان عارف ان الشخص ده اسرائيلي؟"

وأضاف :" لو عارف يبقي تصرف خاطئ بكل المقاييس لأن إسرائيل كانت وستظل عدوة تاريخية".

وتابع: "أما لو مش عارف فالهجوم عليه فيه مزايدة وظلم، الفنان بيتصور يوميا مع العشرات ومَش هيسأل كل واحد انت منين".

الفنان محمد عدوية

وجه المطرب محمد احمد عدوية رسالة للنجم محمد رمضان، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا له تجمعه بالمطرب الإسرائيلي عومر أدام، وأثارت استياء وجدل قطاع كبير من جمهوره.

وكتب محمد عدوية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “أحب أوجه رسالة قصيرة جدًا لنمبر وان أنت لا تمثلني كمواطن مصري سيبك بقى من النجومية والأسامي واللقب".

وتابع: "أنت لما بعتلي من سنة عشان أعملك تتر مسلسل وأنا رفضته شكلًا وموضوعًا عشان أنا راجل بحترم فني ومابتاجرش حتي لو هتوصلني الفضاء مش هقولك العالمية.

وأضاف "بعد الصورة الأخيرة اللي اتكلمت عنها الصفحة الرسمية لإسرائيل بتتكلم بالعربية أنت أولًا وأخيرًا لا تمثلني كمصري أنت بتمثل نفسك وبس".

الفنان مصطفى درويش

نشر الفنان مصطفى درويش منشورا جديدا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلق فى منشوره على ما فعله محمد رمضان، حيث ظهر فى إحدى حفلات دبى، وهو يحتفل مع عدد من الإسرائيليين على أنغام أغنية "Hava Nagila".

وعلق درويش قائلا:" ذكاء رمضان مايخلهوش يعمل ده عن قصد او علم ودي وجهه نظري".