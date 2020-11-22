إلهام شاهين: أعتز بـ 100 فيلم خلال مسيرتي الفنية أبرزها الهلفوت

كشفت الفنانة الهام شاهين عن الافلام التى تراها الابرز خلال مسيرتها الفنية والقريبة الى قلبها حيث قدمت 100 فيلما وكل منهم له مذاق خاص ووقع مختلف عليها.

وقالت الهام فى تصريح لـ "دوت الخليج" : "هناك عدد كبير من الأفلام القريبة إلى قلبى خلال مسيرتى التى شهدت 100 فيلما، منها فى البدايات فيلم "الهلفوت"، والذى شهد أول بطولة لى، وفيلم "أيام الغضب" الذى تحديت به الدنيا بأن قدم 7 مشاهد فقط، وحصلت بسببه ثلاث جوائز، وفيلم "موعد مع الرئيس" الذى قدم الفيلم السياسى فى وقت لم يكن يقدم فيه عملا سياسيا، وفى مرحلة الذرة حب عدد من الأفلام أيضا منها "يا دنيا يا غرامى" و"دانتيلا" و"هارمونيكا" و"الرغبة" و"الهروب الى القمة" ومؤخرا أحب من أفلامى "خلطة فوزية" و"واحد صفر" و"يوم للستات".

وكانت كشفت الفنانة الهام شاهين عن المشاهد التى تظهر بها فى فيلم "حظر تجول" وهى بدون مكياج فضلا عن ظهورها فى شخصية سيدة عجوز اكبر من عمرها الحقيقى.

وقالت إلهام : "لم أقلق من هذا الأمر، ولم يكن المرة الأولى التى أظهر فيه بشخصية سيدة عجوز أكبر من عمرى الحقيقى، حيث قدمتها من قبل فى بعد الأعمال السينمائية والدرامية.

وأوضحت الهام : "ظهرت فى شخصية اكبر من عمرى الحقيقى فى فيلم "ريجاتا"، والذى قدمت فيه أم عجوزة لديها ولدين "عمرو سعد ووليد فواز"، وقدمتها فى فيلم "خالى من الكرسترول"، حيث لا أنظر لمثل هذه الأمور بقدر ما أنظر الى أهمية الدور الذى أقدمه.

واشارت الهام الى أن دورها جديد ومختلف بالنسبة لى أم لا، وهو ما وجدته فى فيلم "حظر تجول"، منذ الوهلة الأولى خطفنى السيناريو الخاص به، حيث لم أقدم من قبل شخصية سيدة عجوز تخرج من السجن بعد عشرين عاما، وجميع من حولها ينفرون منها.

وكانت قالت الهام : "غيابى عن الساحة بسبب عدم وجود عمل يستفز ملكاتى الفنية، حيث كنت أبحث وأنقب على عمل جديد ومختلف ولم أقدمه من قبل، حتى عرض على فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس.

وأضافت إلهام: "وجدت فيه ضالتى حيث أقدم فيه شخصية بعيدة تماما عن الأعمال التى قدمتها من قبل، وجذبتنى الفكرة نفسها أن يكون هناك أم تخرج من السجن بعد عشرين عاما، وتلتقى بابنتها التى لم ترها من قبل، فكان عامل جذب حيث لم أقدم هذه التوليفة من قبل.

وأوضحت إلهام: "أن العمل يتطرق الى قضايا نخجل كمجتمع أن نتطرق إليها، أو كما نطلق عليها المسكوت عنها، خاصة أننا كمجتمع نخجل أن نناقشها كما أن من الصعب أن نوصم المجتمع الذى نعيش فيه بأشياء مخجلة ويكشف عن خطاياه.

فيلم حظر تجول بطولة كل من الهام شاهين وامينة خليل واحمد مجدى وتاليف واخراج امير رمسيس وتدور احداثه فى اطار اجتماعى حول سيدة تخرج من السجن بعد مرور عشرين عاما وتلتقى ابنتها التى لم تراها منذ ولادتها.