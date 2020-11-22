محمد عدوية: شخص ينتحل صفحة وهمية باسمى تهاجم محمد رمضان

إستاء النجم محمد عدوية من قيام مجهول بانتحال صفحة وهمية بإسمه على موقع الفيس بوك ويتحدث فيها عن محمد رمضان وأخبار كاذبة عنه وعن صورته مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام كما أكد فى تصريحات صحفية، مشيرا أنه سوف يتقدم ببلاغ ضد هذا الشخص لأنه لاتوجد عداوات بينه وبين محمد رمضان وعلاقتهم ببعضهم قوية.

وأضاف عدوية أنه ليس من طبيعته الدعايا والشو الاعلامى من أجل ذلك .

من ناحية أخرى أعرب مؤخرا عدوية عن سعادته فى تصريحات سابقة بردود الأفعال التى تلقاها مؤخرا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير وحازت الاغنية على اعجاب الكثير.

وطرح محمد عدوية منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

يذكر أن اثار الفنان محمد رمضان جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية بعد ظهوره فى صورة مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام واتهامه بالتطبيع مع اسرائيل وفى التقرير التالى نرصد لكم القصة الكاملة: أعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع. ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى. ومن المعروف أن الاعلامى الاماراتى حمد المزرعى يدعم اسرائيل وكان اخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب. نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يرد فيه على الصورة التى تم تداولها والذى يظهر فيها مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام والاعلامى الاماراتى حمد المزروعى وقام رمضان بعد دقائق معدوده بحذف الفيديو. وقال محمد رمضان فى الفيديو : "انا لا اعرف انا بتصور مع مين وكلنا بشر واى حد بطلب يتصور معى لم ارفض. واضاف رمضان : كلنا بشر ولا يمكن ان اسال اى شخصي يرغب فى التصوير معى عن جنسيته او لونه او شكله". نشر المطرب الإسرائيلي عمير آدام، صورة أخرى له مع الفنان محمد رمضان، عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، وهي صورة أخرى غير المتداولة والتي أثارت ضجة قبل ساعات. وظهر الإسرائيلي عمير آدام، في الصورة التي التقطها على طريقة السيلفي، مع محمد رمضان، والأخير يحتضنه، ليحاول إثبات أنه على معرفة قوية بـ «رمضان»، وينفي تصريح الأخير الذي يعكس ذلك تمامًا. يأتي ذلك بعدما، نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يرد فيه على الصورة التى تم تداولها والذى يظهر فيها مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام والاعلامى الاماراتى حمد المزروعى وقام رمضان بعد دقائق معدوده بحذف الفيديو.

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