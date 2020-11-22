نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أورتيجا يدعم الأهلي قبل نهائي إفريقيا أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك مطرب المهرجانات الشعبي أورتيجا، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "أورتيجا" في الصورة وهو يقف امام النادي الأهلي معلنا تشجيعه للنادي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الزمالك والمقرر إقامته الجمعة المقبل، وعلق علي الصورة قائلا: " نادي القرن.. الأهلي ".

يشار إلى أن الفنان اورتيجا انتهي من تصوير أحدث اغانيه "المملكة" منذ أيام قليلة بعدد من الأماكن الساحلية التي استغرق مدة تصويرها يومان بين منطقة الجلالة والسخنة والزعفرانة، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية يوم الخميس المقبل علي حساباته علي مواقع التواصل وقناة مزيكا..

أغنية "الممكلة" تأتي ضمن سلسلة أغاني يقوم بطرحها أورتيجا بعد انفصاله عن صديقه مطرب المهرجانات اوكا.

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي "انا بالنسبالي الدنيا دي مش فرقالي باصص قدامي ما برجعش ورا تاني الدنيا دي حافظها ماشية بالاسامي..ايوة الخلاصة كلو لادا وانا فيراري"، أغنية ممكلة كلمات هيما وتوزيع اورتيجا وجيزاوي وميكس وماستر شيندي وخليل استايلست كارولينا قنديل اخراج كريم الغمري.