تصرف فردي.. نقابة الممثلين تعلق على أزمة محمد رمضان

أصدر مجلس نقابة المهن التمثيلية بيانا رسميا يوضح فيه ما حدث من تصرف وصفه بـ "الفردي" لأحد أعضاء النقابة "أزمة محمد رمضان"، قائلا: قررنا عقد اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، غدا الاثنين لاتخاذ ما يلزم بشأن الواقعة.
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ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على الفنان محمد رمضان كشف حقيقة الصور المتداولة له مع إسرائيلي في دبي ، مضيفا :" ما فعله محمد رمضان مصيبة ولازم يطلع للجمهور والعالم كله لشرح ملابسات هذه الصورة ".
ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام .
وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.
ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.
ومن المعروف أن الاعلامى الاماراتى حمد المزروعى يدعم اسرائيل وكان آخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.
وأعلن المزروعي قبل أيام عن وصوله إلى تل أبيب، بعد نحو شهر على إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.
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