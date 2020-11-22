داليا البحيري: المخرج علي إدريس عرض علي المشاركة في الجزء الثاني لفيلم حريم كريم

أوضحت الفنانة داليا البحيري عن حقيقة مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، الذي عرض منه جزء اول عام 2005، وذلك من خلال لقائها في برنامج "the insider arbia".

وقالت "داليا" من خلال اللقاء: "أنا كلمني المخرج الجميل علي إدريس وقال لي يا داليا لو في جزء تاني من فيلم حريم كريم تحبي تشاركي فيه، وانا قولت مفيش مشكلة بس اقرأ الورق الاول.

ومن ناحية أخري شاركت الفنانة داليا البحيري في مسلسل "فلانتينو"من بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" الجزء الرابع مع الفنان خالد سرحان.