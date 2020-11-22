محمد رمضان يضع نقابة الممثلين في ورطة وبيان عاجل بعد قليل

يجتمع مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، للوصول إلى صيغة نهائية بشأن أزمة الفنان محمد رمضان التي لحقت به قبل ساعات، في انتظار صدور بيان مفصل بعد قليل يوضح تفاصيل الواقعة.
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ومن جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على الفنان محمد رمضان كشف حقيقة الصور المتداولة له مع إسرائيلي في دبي، مضيفا "ما فعله محمد رمضان مصيبة، ولازم يطلع للجمهور والعالم كله لشرح ملابسات هذه الصورة".
ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية، صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي "عومير آدام".
وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، نشر الصورة التي جمعته برمضان وعومير، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل.
ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية، واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الإسرائيلى فى دبى.
ومن المعروف أن الإعلامى الإماراتى حمد المزرعى يدعم إسرائيل، وكان آخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.
وأعلن المزروعي قبل أيام، وصوله إلى تل أبيب، بعد نحو شهر على إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.
ونشر المزروعي عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة وخلفه تظهر طائرة عليها العلم الإسرائيلي، وكتب في تغريدة ثانية "تل أبيب".
وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 49 مليونا و652 ألف مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.
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