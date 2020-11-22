نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عدوية : شخص ينتحل صفحة وهمية باسمى تهاجم محمد رمضان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - Advertisements
إستاء النجم محمد عدوية من قيام مجهول بانتحال صفحة وهمية بإسمه على موقع الفيس بوك ويتحدث فيها عن محمد رمضان وأخبار كاذبة عنه وعن صورته مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام كما أكد فى تصريحات صحفية، مشيرا أنه سوف يتقدم ببلاغ ضد هذا الشخص لأنه لاتوجد عداوات بينه وبين محمد رمضان وعلاقتهم ببعضهم قوية.
وأضاف عدوية أنه ليس من طبيعته الدعايا والشو الاعلامى من أجل ذلك.
من ناحية أخرى أعرب مؤخرا عدوية عن سعادته فى تصريحات سابقة بردود الأفعال التى تلقاها مؤخرا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير وحازت الاغنية على اعجاب الكثير.
وطرح محمد عدوية منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.