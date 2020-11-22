نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عدوية : شخص ينتحل صفحة وهمية باسمى تهاجم محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements



إستاء النجم محمد عدوية من قيام مجهول بانتحال صفحة وهمية بإسمه على موقع الفيس بوك ويتحدث فيها عن محمد رمضان وأخبار كاذبة عنه وعن صورته مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام كما أكد فى تصريحات صحفية، مشيرا أنه سوف يتقدم ببلاغ ضد هذا الشخص لأنه لاتوجد عداوات بينه وبين محمد رمضان وعلاقتهم ببعضهم قوية.

وأضاف عدوية أنه ليس من طبيعته الدعايا والشو الاعلامى من أجل ذلك.

من ناحية أخرى أعرب مؤخرا عدوية عن سعادته فى تصريحات سابقة بردود الأفعال التى تلقاها مؤخرا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير وحازت الاغنية على اعجاب الكثير.

وطرح محمد عدوية منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.