نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برفقة هنا الزاهد.. محمود عبدالمغني يشوق جمهوره لمسلسل "حلوة الدنيا سكر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان محمود عبدالمغني جمهوره ومحبيه لمسلسله الجديد بعنوان "حلوة الدنيا سكر".

ونشر محمود عبدالمغني صورة له برفقة الفنانة هنا الزاهد من كواليس المسلسل ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وعلق على الصورة وكتب : حلوة الدنيا سكر.. قريباً.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يضم تسع حكايات، كل حكاية مكونة من خمس حلقات، وتحمل الحكاية الأولى عنوان "9 خطوات لقلب الرجل"، وتكون أغلب المشاهد بينها وبين الفنان محمد الكيلاني الذى يعمل معها في نفس الشركة.

والمسلسل فكرة يسرى الفخراني، إخراج خالد الحلفاوي، والحكاية الأولى بطولة هنا الزاهد، محمد الكيلاني، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمي، بسنت النبراوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

والمسلسل من تأليف إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية.