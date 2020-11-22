عمرو محمود ياسين يعلق على أزمة محمد رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الستارييت عمرو محمود ياسين، على أزمة صورة الفنان محمد رمضان، "مع فنان إسرائيلي، أثناء حفل في دبي.

وكتب عمرو محمود ياسين، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا" "اكتر شيء لافت نظرى في موضوع الفنان محمد رمضان هو توقيت نزول وظهور الصور والفيديوهات".

وأضاف "بشكل منظم و ممنهج يفتقد الي اي شكل من الأشكال العفويه.. رغم انه عاد من دبي يمكن من اسبوع تقريبا ..

اضافه عشان بس قبل المزايدات ماتشتغل .. انا برفض التطبيع قولا واحدا".