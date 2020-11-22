فن ومشاهير

عمرو محمود ياسين يعلق على أزمة محمد رمضان

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القاهرة - محمد ابراهيم - علق الستارييت عمرو محمود ياسين، على أزمة صورة الفنان محمد رمضان، "مع فنان إسرائيلي، أثناء حفل في دبي.

وكتب عمرو محمود ياسين، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا" "اكتر شيء لافت نظرى في موضوع الفنان محمد رمضان هو توقيت نزول وظهور الصور والفيديوهات".

وأضاف "بشكل منظم و ممنهج يفتقد الي اي شكل من الأشكال العفويه.. رغم انه عاد من دبي يمكن من اسبوع تقريبا ..
اضافه عشان بس قبل المزايدات ماتشتغل .. انا برفض التطبيع قولا واحدا".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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