نائم فى الهواء.. رامز أمير يثير الجدل بصورة جديدة.. شاهد

وعلق رامز على الصورة قائلا " نايم شوية بس يا جماعة مفيش حاجة اه و اللى يقولك ده فوتوشوب قوله يبقى انت متعرفش رامز امير كويس ".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التليقات كالاتى :
لو نيوتن كان شاف الصورة دي مكنتش الفيزياء حتتعمل - عارفين انك خطير الكواليس بقي - نوم بوضعية الباركور - اي يسطا كمان شويه هطير ف الشارع - لا مستحيل ده فوتوشوب صح طب احلف
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وقال "أمير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من الفنانين بالخارج فعلوا مثل هذه الحركات على السجادة الحمراء، معقبا: دا مش عيب والكثير من الممثلين قاموا بتلك الحركات ولكن إحنا عندنا عقدة الخواجة".
وتابع: أنا بفتخر بكوني أول ممثل مصري عربي يصل إلى هذا المستوى من حيث الإتقان لتلك الحركات، وأنا بسوق نفسي واجتهد.
وأضاف، سعيد للغاية وفخور بمشاركتي في مسلسل الاختيار، مشيرا إلى أن العمل فى الفن ينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالفن وقسم أخر تسويقى، ولكن هناك الكثير لا يعلم هذا الامر.
وأشار إلى أنه يقوم بالتمرين والتدريب يوميا حوالى سبع ساعات على رياضات التايكوندو والباركور وهو أنسان رياضى أكثر من كونه ممثل.
يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.
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