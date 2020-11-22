نائم فى الهواء.. رامز أمير يثير الجدل بصورة جديدة.. شاهد

نشر الفنان رامز امير صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وظهر رامز فى الصورة وهو نائم فى الهواء .

وعلق رامز على الصورة قائلا " نايم شوية بس يا جماعة مفيش حاجة اه و اللى يقولك ده فوتوشوب قوله يبقى انت متعرفش رامز امير كويس ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التليقات كالاتى :

لو نيوتن كان شاف الصورة دي مكنتش الفيزياء حتتعمل - عارفين انك خطير الكواليس بقي - نوم بوضعية الباركور - اي يسطا كمان شويه هطير ف الشارع - لا مستحيل ده فوتوشوب صح طب احلف

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و علق الفنان رامز أمير، على مهاجمة الجمهور له خلال ظهوره في مهرجان الجونة، قائلا: الناس مش متعودة أن ممثل مصري يقدر يعمل النوع دا من الأكشن، معقبا: معظم التعليقات لم تحزنني بالعكس كنت فخور وفرحان بيها وكنت بضحك معاهم".

وقال "أمير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من الفنانين بالخارج فعلوا مثل هذه الحركات على السجادة الحمراء، معقبا: دا مش عيب والكثير من الممثلين قاموا بتلك الحركات ولكن إحنا عندنا عقدة الخواجة".



وتابع: أنا بفتخر بكوني أول ممثل مصري عربي يصل إلى هذا المستوى من حيث الإتقان لتلك الحركات، وأنا بسوق نفسي واجتهد.