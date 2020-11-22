بعد الحملات الشرسة لـ ازدراء الأديان.. مخرج مصري يوجه رسالة فنية للعالم

يسعى المبدعون والفنانون المصريون ، إلى طرح وجهات نظرهم ، تجاه القضايا المجتمعية ، والأحداث الكبرى بالعالم، وذلك من خلال الأعمال الفنيه والإبداعية، التي تلقى صدى واسع ، في المهرجانات العالمية ، وتأتي بثمارها الإيجابية ، في دحض الأفكار المحرضة ، والمتطرفة.
وفي إطار ذلك ، طرح المخرج المصري الشاب، مهند الدسوقي، صاحب سلسلة أفلام (كوفيد-19) ، بوستر فيلمه الجديد (رسالة لكل العالم) ، والذي تدور فكرته حول مفهوم الدين ، والعبادة ، بالشارع المصري ، موضحا أنه فيلم قصير ، يجمع في قالبه الفني ، بين الأفلام الروائية والتسجيلية .
وأشار "الدسوقي" في تصريح لموقع "دوت الخليج" ، إلى أن الفيلم يحتوي على 80 ٪ من المشاهد التمثيلية، وباقي عناصر الفيلم ، تتمحور حول أحداث حقيقة ، من الشارع المصري .
وردا على سؤال "دوت الخليج" ، فيما يخص دور السينما والأفلام القصيرة ، وتأثيرها على الرأي العام العالمي ، أكد "الدسوقي" أن الرأي العام المصري يتأثر بشكل كبير ، بالرسائل الموجهة ، من خلال الأفلام ، أكثر من النصيحة الشفوية الإعلامية .
وتابع : أتوقع أن يكون الفيلم من الأفلام التاريخية المصرية ، للمسلمين والمسيحين بالعالم ، مشيرا إلى أنه من المفترض طرحه ، في نهاية شهر نوڤمبر .
ولفت إلى أن الفيلم من تأليف مي ناجي ، وموسيقى تصويرية أحمد عبد الواحد ، وتمثيل محمد رجب ، شيماء أحمد ، مريم ممدوح ، وهادي مأمون ، وزياد محسن ، ويوسف أحمد ، وعبد الرحمن راجي ، ومن إنتاج "كلاكيت" ، وإخراج مهند الدسوقي.
وأردف أن طبيعة الفيلم تليق بالسوشيال ميديا ، أكثر من المهرجانات الدوليه ، موضحا أن السوشيال ميديا تلقي بصدى أكبر على العالم .
جدير بالذكر أن المخرج المصري ، مهند الدسوقى شارك بفيلم "كيبورد" ، بالمحافل والمسابقات الدولية , والتي كانت تدور فكرته حول الدمار ، والانفجار ، بالعالم ، الأونة الأخيرة ، وذلك إلى جانب فيلمه (كوفيد -19) ، الذي حقق إشادة كبيرة ، بالمسابقات العالمية .
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