"نمبر وان" في مأزق.. هل تتأثر نجومية محمد رمضان بعد أزمة صوره مع إسرائيليين؟

هل تتأثر نجومية محمد رمضان بعد أزمة صوره مع إسرائيليين؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه عدد كبير من محبي "الأسطورة" الذي يتعرض لحملة هجوم كبيرة اندلعت عقب تداول صور له مع عدد من الفنانين والرياضيين الإسرائيليين.

ولم يقتنع كثيرون بالمبرر الذي ساقه محمد رمضان، حول أنه لن يسأل أي شخص يريد التصوير معه عن جنسيته قبل التقاط الصورة، كما لم ينفعه استشهاده بالآية الكريمة "لكم دينكم ولي دين"، التي اضطر لاحقا لحذفها بعد الهجوم الشرس من متابعيه.

الهجوم هو الأكبر الذي يتعرض له محمد رمضان، ولا يقارن بالهجوم الذي سبق أن تعرض له، بسبب نوعية الأعمال الفنية التي يقدمها، وتعتمد غالبا على فكرة البلطجة والعنف، ولا بنوعية أغانيه التي لا ترضي كثيرا من المستمعين، ولا حتى ببعض خلافاته وأزماته الشخصية وأشهرها مشكلة الطيار.

الأمر هنا مختلف، حيث أننا إزاء فنان يصدم مشاعر غالبية جمهوره، لأن المصري وإن كان يعلم أن بيننا وبين إسرائيل، معاهدة سلام، إلا أنه يعتبر فكرة التطبيع مستحيلة، لذا فإن كل الهيئات والنقابات ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، رغم إقرارهم بحق الدولة في التعامل الرسمي وفقا للمعاهدة.

هذه الفكرة هي التي تبرر الهجوم الكبير الذي يتعرض له محمد رمضان، منذ الأمس وحتى اليوم، بعد انتشار صوره مع إسرائيليين، حتى أن هاشتاج بذيئا باسم محمد رمضان تصدر قائمة الأعلى تداولا على موقع التغريدات "تويتر" طوال ساعات ليل أمس، قبل أن يحل محله اليوم هاشتاج محمد رمضان صهيوني الذي تصدر الموقع طوال اليوم بآلاف من التغريدات المسيئة والمهاجمة لمحمد رمضان.

محمد رمضان في مأزق، والصمت الذي يلجأ إليه حاليا لن يجدي نفعا، وأعتقد أنه لن ينجو منه إلا باعتذار واضح لمحبيه وجمهوره، قد يوقف حملة الغضب ضده، ويهدىء جمهوره من ناحية، وهو الاعتذار نفسه الذي قد يمنع إصدار قرار من نقابة المهن التمثيلية بإيقافه لفترة عن التمثيل تهدئة للرأي العام من ناحية أخرى.

وعلم دوت الخليج أن اجتماعا سيعقد غدا الاثنين، لمناقشة أزمة محمد رمضان، في نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، والمؤكد أن قرارا سيصدر بهذا الشأن.

المؤكد أن نجومية وشعبية محمد رمضان ستتأثر سلبا بهذه الأزمة، ما لم يستخدم ذكاءه المعتاد، في أسرع وقت، للخروج من أكبر مأزق مر عليه في تاريخه الفني، ويعلن اعتذاره عن هذه الصور، سواء كان مقتنعا أو مضطرا.

كان الفنان

أثار

جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية بعد ظهوره فى صورة مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام واتهامه بالتطبيع مع اسرائيل.

محمد رمضان

أعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.

ومن المعروف أن الاعلامى الاماراتى حمد المزرعى يدعم اسرائيل وكان اخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.