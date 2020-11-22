حكيم يرد على محمد رمضان بصورة نادرة مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

شارك المطرب حكيم متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة نادرة له مع الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات.

وعلق الفنان حكيم علي الصورة، قائلا: "الله يرحم زعماءنا ويرحمك يا أبو عمار"، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

على جانب آخر قرر المطرب حكيم، طرح أغنيته الجديدة "ميزة" والتى انتهى من تسجيلها، في ديسمبر المقبل.. أغنية "ميزة" من كلمات صلاح مندى وألحان هانى فاروق وتوزيع زيزو فاروق.

ويعد حكيم من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما فى تاريخ الطرب الشعبى، وخلال مسيرة امتدت لربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى شكلا ومضمونا فصار أحد أبرز نجوم جيله، وثالث فنان مصرى يقف على مسرح الأولمبياد التاريخى في العاصمة الفرنسية باريس بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وكان حكيم طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم، وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.

16 عامًا مرت على رحيل المناضل الفلسطيني الأبرز، رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، الذي كان ولا يزال رمزا للنضال الفلسطيني منذ النكبة وحتى رحيله في مثل هذا اليوم، من عام 2004.

عرفات الذي تقلد العديد من المناصب داخل حركة فتح، تولي رئاسة السلطة الفلسطينية للمرة الأولي، في الفترة من 5 يوليو 1994، وحتي وفاته.

وبعد سنوات من النكبة، في الخمسينيات بدأ عرفات استخدام اسم "أبو عمار" كاسم حركي، حيث إن اسمه الحقيقي محمد عبد الرحمن عرفات القدوة الحسيني، وينحدر من أصول غزاوية.

عاش عرفات طفولته في مصر، وبعد وفاة والدته تزوج والده بامرأة ثانية في 1937 ، ليمضي سنوات شبابه الأولي في مصر ويتلقي تعليمه الأساسي والمتوسط في القاهرة ويلتحق بجامعة الملك فؤاد بكلية الهندسة المدنية وأثناء حرب 1948 ترك عرفات الجامعة، وذهب إلى فلسطين مع غيره من العرب وسعى إلى الانضمام إلى الجيوش العربية المحاربة لإسرائيل وحارب مع الفدائيين الفلسطينيين وانضم إلى الجيش المصري في حربه الرئيسية في غزة.