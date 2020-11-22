شكرا لقرائتكم خبر عن روح وننساك جديد الشاب كاسطور فيديو كليب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الأحد 22 نوفمبر 2020 09:50 مساءً - اطل علينا الفنان الشاب كاسطور باغنية جديدة تحت عنوان روح وننساك والتي صورها على شاكلة الفيديو كليب تميز بؤقيه واحترافيته وقد تعاون الفنان كاسطور مع مجموعة من المحترفين كهشام الفطوشي الموزع الغني عن التعريف .
كلمات الاغنية من تاليف الفنان كاسطور وتلحينه ايضا والكليب تم اخراجه من طرف زكرياء بنسليمان
وللدكر فان الشاب كاسطور لديه رصيد مهم من الاغاني وسبق وشارك في مشاهد سنمائية في فقرات غنائية
الفيديو كليب
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