بالدموع..أنطوانيت نجيب تحتفل بعيد ميلادها الـ 90 .. فيديو

احتفلت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب بعيد ميلادها الـ90 وسط مشاعر متباينة عاشتها بين البكاء والفرح.

ا وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الوسط الفني السوري منهم أمل عرفة، وهبة نور، وسليم صبري وزوجته ثناء دبسي، إضافة إلى أفراد من عائلتها بينهم ابنتها سماح.

وجرى الاحتفال بعيد ميلاد أنطوانيت الـ90 بأحد مطاعم العاصمة السورية دمشق، بعد أن فاجأها الإعلامي ماجد العجلاني بأمر الاحتفال.

وقالت أنطوانيت في تصريح: "شكرا لكم وعلى الاحتفال الذي أعددتموه لي اليوم، وشكرا لأن ما زال هناك أناس يحبونني في البلد".

وظهرت الفنانة السورية المولودة عام 1930 وهي ترقص ببطء خلال الحفل، كما ظهرت وقد انسابت الدموع من عينيها.

وقالت الفنانة أمل عرفة التي ظهرت وهي تحتضن أنطوانيت إنها لم تترد أبدا في الحضور، نظرا لعلاقة التي تربطها بالأخيرة.

وتحدثت أمل عن موقف إنساني قامت به أنطوانيت عندما كان والدها مريضا، إذا كانت تصعد بالعكاز إلى الطابق الرابع للاطمئنان عليه.

وانضمت انطوانيت نجيب إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1968 وعملت في المسرح والإذاعة والتلفزيون وقدمت الكثير من الأعمال وأبدعت في تجسيد الأدوار وتميزت في الكثير منها، ورصيدها الفني مليء بالأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، حيث جسدت أدوار الأم الحنون والمرأة الطيبة البسيطة.