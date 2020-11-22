زوجة النقيب.. دور روجينا في حل أزمة محمد رمضان

وألمح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه روجينا، مع زوجها لتهدئة الأمر، أو اتخاذ قرار مخفف، حال عدم اعتذار محمد رمضان عن الخطأ بشكل واضح.
لكن من يعلمون شخصية أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يعلمون تماما عدم صحة هذا الادعاء، وأن صداقته أو صداقة زوجته ومشاركتها كل أعمال محمد رمضان الأخيرة لن تؤثر بأي شكل في قرار نقابة المهن التمثيلية، خاصة أن النقابة سبق أن شطبت من قبل فنانا بسبب التطبيع.
والمؤكد حسب مصادرنا أن قرارا سيصدر ضد محمد رمضان، ما لم يسارع باتخاذ موقف معلن، وإصدار بيان واضح يعلن فيه تراجعه، ورفضه التطبيع، وعدم علمه شخصيات الإسرائيليين قبل التصوير معهم.
وأصدر مجلس نقابة المهن التمثيلية بيانا رسميا يوضح فيه ما حدث من تصرف وصفه بـ "الفردي" لأحد أعضاء النقابة "أزمة محمد رمضان"، قائلا: قررنا عقد اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، غدا الاثنين لاتخاذ ما يلزم بشأن الواقعة.
ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام .
وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.
ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.
ومن المعروف أن الاعلامى الاماراتى حمد المزروعى يدعم اسرائيل وكان آخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.
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