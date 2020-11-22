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زوجة النقيب.. دور روجينا في حل أزمة محمد رمضان

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تقف الفنانة روجينا في موقف صعب، بين زوجها د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وصديقها الفنان محمد رمضان الذي شاركته كل أعماله الفنية الأخيرة، بعد أزمة الأخير بسبب انتشار صور له على السوشيال ميديا برفقة نجوم إسرائيليين.

وألمح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه روجينا، مع زوجها لتهدئة الأمر، أو اتخاذ قرار مخفف، حال عدم اعتذار محمد رمضان عن الخطأ بشكل واضح.

لكن من يعلمون شخصية أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يعلمون تماما عدم صحة هذا الادعاء، وأن صداقته أو صداقة زوجته ومشاركتها كل أعمال محمد رمضان الأخيرة لن تؤثر بأي شكل في قرار نقابة المهن التمثيلية، خاصة أن النقابة سبق أن شطبت من قبل فنانا بسبب التطبيع.

والمؤكد حسب مصادرنا أن قرارا سيصدر ضد محمد رمضان، ما لم يسارع باتخاذ موقف معلن، وإصدار بيان واضح يعلن فيه تراجعه، ورفضه التطبيع، وعدم علمه شخصيات الإسرائيليين قبل التصوير معهم.

وأصدر مجلس نقابة المهن التمثيلية بيانا رسميا يوضح فيه ما حدث من تصرف وصفه بـ "الفردي" لأحد أعضاء النقابة "أزمة محمد رمضان"، قائلا: قررنا عقد اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، غدا الاثنين لاتخاذ ما يلزم بشأن الواقعة.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علق على صورة الفنان محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي أثناء تواجده في الإمارات، مؤكدا أن محمد رمضان اكد لي انه التقط كما كبيرا من الصور في هذا اليوم وانه كان في بلد عربي وليس اسرائيل ولم يعلم جنسية هذا الشاب الذي ظهر معه في الصورة".
وقال «زكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة « دوت الخليج»، :" إنه سيتم استدعاء محمد رمضان في النقابة من أجل إيضاح ملابسات هذه الصورة وسنعلن الموقف بشكل كامل.
وأضاف نقيب المهن التمثيلية،  أن المهن التمثيلية المصرية هي النقابة الوحيدة التي شطبت عضو ا أعلن تطبيعا مع إسرائيل"، موضحا أن محمد رمضان صرح بأنه فوجئ بجنسية الشخص الذي التقط معه صورة في الإمارات".
ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على الفنان محمد رمضان كشف حقيقة الصور المتداولة له مع إسرائيلي في دبي ، مضيفا :"  ما فعله محمد رمضان مصيبة ولازم  يطلع للجمهور والعالم كله لشرح ملابسات هذه الصورة ".

ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام .

 

وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع  رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع. 

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.

ومن المعروف أن الاعلامى الاماراتى حمد المزروعى يدعم اسرائيل وكان آخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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