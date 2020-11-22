زوجة النقيب.. دور روجينا في حل أزمة محمد رمضان

تقف الفنانة روجينا في موقف صعب، بين زوجها د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وصديقها الفنان محمد رمضان الذي شاركته كل أعماله الفنية الأخيرة، بعد أزمة الأخير بسبب انتشار صور له على السوشيال ميديا برفقة نجوم إسرائيليين.

وألمح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه روجينا، مع زوجها لتهدئة الأمر، أو اتخاذ قرار مخفف، حال عدم اعتذار محمد رمضان عن الخطأ بشكل واضح.

لكن من يعلمون شخصية أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يعلمون تماما عدم صحة هذا الادعاء، وأن صداقته أو صداقة زوجته ومشاركتها كل أعمال محمد رمضان الأخيرة لن تؤثر بأي شكل في قرار نقابة المهن التمثيلية، خاصة أن النقابة سبق أن شطبت من قبل فنانا بسبب التطبيع.

والمؤكد حسب مصادرنا أن قرارا سيصدر ضد محمد رمضان، ما لم يسارع باتخاذ موقف معلن، وإصدار بيان واضح يعلن فيه تراجعه، ورفضه التطبيع، وعدم علمه شخصيات الإسرائيليين قبل التصوير معهم.