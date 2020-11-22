إصابة روان بن حسين بفيروس كورونا بعد رحلتها للمالديف:"حالتي ساءت"

روان بن حسين الفاشينيستا الكويتية صدمت العديد من متابعيها بعدما أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك بعد عودتها إلى الإمارات العربية المتحدة بعدما كانت في رحلة إلى دولة المالديف.

روان بن حسين تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا

روان بن حسين كشفت عبر حسابها على "انستجرام" عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية عقب عودتها من رحلتها في المالديف، وساءت حالتها بشكل سريع مما جعلها تخضع لفحوصات كورونا من أجل الاطمنئان على حالتها فكتبت: "عملت فحص فيروس كورونا يوم الأربعاء، ونتيجته كانت سلبية، يوم السبت يوم العودة الى دبي، حسيّت بأعراض البرد مثل الحرارة والكحه وفكّرت أنه هذا بسبب الجو المتقلّب في المالديف، يوم كانت تمطّر وبرد ويوم كانت حر وشمس، رجعت دبي، ساءت حالتي وقررت أعيد فحص الكورونا أنا وصديقي اللي كان معي في الرحلة، الفحص اللي هو سواه نتيجته سلبيه، بينما فحصي أنا للأسف، نتيجته ايجابية".

روان بن حسين تخضع للحجر المنزلي بعد إصابتها بكورونا

روان بن حسين أكدت أن عقب ظهور نتيجة الفحص وثبوت إصابتها بفيروس كورونا باتت ملتزمة بالإجراءات الخاصة بالعزل المنزلي، لكنها تحدثت عن تعجبها من انتقال الفيروس لها وأين التقطت العدوى، حيث ظهرت نتيجة الفحص الأولى سلبية، ثم جاءت نتيجة الفحص الثانية إيجابية فكتبت روان بن حسين: "أنا ملتزمة بتعاليم العزل المنزلي. للأمانة مش قادره أفهم كيف الفيروس انتقل، ومن منو، ومتى وكيف في خلال ٣ أيام تغيّرت نتيجة الفحص ولكن الحمدلله على كل حال وقدر الله وما شاء فعل".

زيارة روان بن حسين للمالديف

روان بن حسين قد نشرت خلال الأيام الماضية مجموعة من الصور أثناء زيارتها للمالديف وأكدت انها تعيش أجمل أيام حياتها بسبب الرحلة التي تقوم بها هناك، وعلقت على الصور التي نشرتها قائلة: "من أحلى أيام حياتي، الله يسعد الجميع معلومة عني، ما أحب البحر وما أعرف اسبح فأني أطير ببراشوت ١٠٠ متر فوق المحيط الهندي، هذا انجاز كبير! وانتو شنو الاشياء اللي تخافوا منها؟".

الفاشينيستا الكويتية واجهت أزمة مؤخرا وذلك بعدما كشفت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" في خبر لها يوم الخميس 29 أكتوبر الماضي، أن روان بن حسين مهددة بالاعتقال وذلك بعدما وجه طليقها رجل الأعمال يوسف المقريف لها تهمة الاعتداء عليه وتحديدا في شهر يونيو الماضي أثناء تواجدهما في منطقة هايد بارك بلندن، مما تسبب في أضرار بملابس طليقها واعتبر ذلك اعتداء عليه، وكان من المقرر أن تمثل الفاشينيستا الكويتية أمام محكمة ابتدائية بلندن بتهمة الاعتداء بالضرب والإضرار الجنائي، لكن تم إعلام المحكمة بأنها غير قادرة على الحضور لأنها كانت تتواجد أمام محكمة الأسرة في دبي بالإمارات العربية المتحدة ، وقد صدرت مذكرة توقيف في حق روان بن حسين.