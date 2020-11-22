ابنة ندى بسيوني تحتفل بزفافها بعد أشهر قليلة من وفاة والدها سناء شافع..فيديو وصور

ندى بسيوني احتفلت بزفاف ابنتها الوحيدة "مايا"، ونشرت صور وفيديوهات على حسابها بفيسبوك من حفل زفاف ابنتها من زوجها الراحل سناء شافع والذي توفي في شهر أغسطس الماضي.

ندى بسيوني تحتفل بزفاف ابنتها الوحيدة

ونشرت ندى بسيوني على حسابها بانستقرام مقاطع فيديو من حفل زفاف ابنتها الوحيدة "مايا"، واحتفلت بزفافها بتعليق على انستقرام وقالت:" أجمل لحظة مع أجمل عروسة وانا بقدمها لزوج المستقبل مهاب.. بحبك يا مايا بنت عمري كله"، وظهرت ندى بسيوني في الفيديو وهي تزف ابنتها وتحتفل معها بهذه المناسبة السعيدة.

ابنة ندى بسيوني تحتفل بزفافها بعد أشهر من وفاة والدها

وجاء احتفال ابنة ندى بسيوني "مايا" بحفل زفافها، بعد أشهر قليلة من وفاة والدها الفنان سناء شافع، والذي توفي في شهر أغسطس الماضي، وهي الابنة الوحيدة لندى بسيوني قبل انفصالها عن سناء شافع، والذي رحل عن عمر يناهز 77 عاماً، ونعته ندى بسيوني وقتها على حسابها بفيسبوك وقالت:" الف رحمة علي وفاة الدكتور سناء شافع اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة"، وتلقت ندى بسيوني وابنتها عشرات رسائل التهنئة من الجمهور على حفل الزفاف.

ندى بسيوني تحتفل بابنتها

واحتفلت ندى بسيوني أيضاً في الصيف الماضي بتخرج ابنتها من الجامعة الأمريكية، ونشرت صوراً من أعمال ابنتها من اللوحات الفنية، وقالت عن ابنتها الوحيدة:" كم انا فخوره بلوحاتكً ومعرضك يا مايا ابنتي الوحيدة، والتي وهبتها عمري وتحملت مسؤليتها وحدي في الحياة منذ ميلادها وكنت أيضا لا ازال في مرحله الدراسة والنتيجة فتاة رائعة تخرجت من الجامعة الأمريكية بامتياز مع مرتبه الشرف واليوم تعرض لوحاتها في المعارض المصرية والعالمية ..تعبي مرحش في الأرض.. جميل انا تري ما بنيته وحدك في الحياة ينير لك الدنيا".

ويذكر أن ندى بسيوني -56 عاما- قد عادت للأضواء في الفترة الأخيرة بعد استعادة رشاقتها وبعد فترة من الغياب عن الأعمال الفنية والظهور، وتزوجت ندى بسيوني في حياتها مرتين، الأولى من الفنان سناء شافع والذي كان يكبرها بأكثر من 20 عام وتزوجته في سن صغيرة وأنجبت منه ابنتها الوحيدة مايا.