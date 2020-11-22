أول تعليق من مهند الحمدي بعد وفاة والده ويودعه بكلمات مؤثرة

مهند الحمدي أعلن وفاة والده، ونعاه بكلمات مؤثرة في تغريداته على موقع تويتر، وتلقى رسائل التعازي من زملائه وجمهوره اليوم.

وفاة والد مهند الحمدي

وعبر مهند الحمدي عن حزنه بعد وفاة والده، وذلك بالتزامن مع احتفاله بارتباطه وعثوره على نصفه الآخر، وقال إن والده كان سيكون سعيداً بهذا الخبر، وقال في تغريدته على تويتر:" شكرا للجميع على وقفتكم في رحيل أبي حبيبي هذي حكمة الله وان اليه راجعون والحين هو مرتاح اكثر وعند ارحم الرحمين.. صادف يوم رحيل أبي التقرب من نصفي المفقود، شكرا يا الله على نعمة الإيمان والصبر وأحمدك وأشكرك دائما وأبدا في الضراء قبل السراء".

مهند الحمدي يرثي والده بكلمات مؤثرة

ونشر مهند الحمدي عدة تغريدات على تويتر لنعي والده الراحل، وودعه بكلمات مؤثرة وقال:" فارقتنا يا أبي ولن تفارق قلبي ابدا واعلم تماما مدى فخرك وانا آت لك بخبر ارتباطي بنفس اليوم الذي رحلت فيه، وكنت اعلم بكمية الفرح الذي ستملي وجهك، شكرا يا الله على حكمتك وانك تجعلني كل يوم اقوى بك".

وقال في تغريدة أخرى:" إن الله مطلع على وجع بصدرك تخفيه عن العالمين، يراك و أنت تمضي مثقل به سيفرحك قريبا سيبدل وجعك فرحا، ثق بذلك ثق بإن توقيت رب العالمين له حكمه وخير لك دائما، اللهم ان أبي كان محبا للجميع وعادل مع الكل ويحب نشر الخير بقدر استطاعته ولم يقصر معنا يوما، اللهم أجعل قبره روضه من رياض الجنة .. اللهم امين".

النجوم يقدمون التعازي لمهند الحمدي في وفاة والده

وقدم عدد من النجوم رسائل التعازي لمهند الحمدي بعد وفاة والده، وعلى رأسهم الفنانة نور الغندور التي كتبت قائلة:"عظم الله أجرك يا مهند في وفاة الوالد، الله يصبر قلوبكم يارب، دعواتكم له"، وقال الفنان علي العلي في رسالته إلى مهند الحمدي:"اتقدم بأحر التعازي لصديقي العزيز مهند بوفاة المغفور له والده، رحمه الله وتغمد روحه الجنة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان"، وقدم عدد آخر من النجوم رسائل المواساة وعلى رأسهم فاطمة الصفي ويوسف البلوشي وغيرهم.

ويذكر أن مهند الحمدي، شارك مؤخراً في مسلسل "دفعة بيروت"، وأعلن منذ 3 أيام عن ارتباطه، ونشر صورة له مع حبيبته والتي لم يكشف عن هويتها للجمهور، وذلك قبل لحظات من وفاة والده.