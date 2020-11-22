عبدالمجيد عبدالله يدعو لوالدته بعد مرورها بأزمة صحية:"اللهمَ اجعل جسدها صابراً على البلاء"

عبدالمجيد عبدالله أثار قلق العديد من متابعيه بعدما كشف عن مرور والدته بأزمة صحية لم يكشف عن تفاصيلها واكتفى بالدعاء لها، كما ساند بعض النجوم الفنان السعودي.

عبد المجيد عبدالله يثير قلق متابعيه على صحة والدته

عبد المجيد عبدالله دعى من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" لوالدته بالشفاء وأن تكون قادرة على تجاوز الوضع الصحي الذي تمر به، مما أثار قلق العديد من متابعيه على صحة والدة الفنان الكبير الذي لم يكشف عن أي تفاصيل تخص هذه الأزمة الصحية او الذي تعاني منه والدته بل اكتفى فقط بالدعاء لها فكتب عبد المجيد عبدالله في التغريدة التي نشرها : "اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابراً على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يارب العالمين".

النجوم يساندون الفنان عبد المجيد عبدالله

أصالة من النجوم الذين ساندوا الفنان عبد المجيد عبدالله وتمنوا كذلك الشفاء لوالدته حيث علقت على التغريدة التي نشرها فكتبت: "آمين ياربّ العالمين"، كما علق كذلك الملحن نواف عبدالله الذي كتب: "اللهم امين ويحفظها لك يابوعبدالله" وكتب كذلك الفنان هاشم الأهدل: "اللهم اشفها شفاءاً لا يُغادر سقماً يارب العالمين"، كما تضامن العديد من متابعيي الفنان عبدالمجيد عبدالله ودعوا لوالدته بالشفاء العاجل وأن تتجاوز هذه المحنة الصحية.

"ما كان هذا حب" أحدث أغاني الفنان عبد المجيد عبدالله

عبدالمجيد عبدالله قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "ما كان هذا حب" والتي حصدت إعجاب قطاع كبير من جمهوره، وتصدر بسببها منصات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وهي من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي، وقد بلغت مشاهدات الأغنية أكثر من 12 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للفنان السعودي، وكان عبد المجيد عبدالله قد نشر عبر حسابه على "تويتر" خلال الفترة الماضية صورة جمعته بصديقه الفنان السعودي راشد الماجد، الذي تجمعه به علاقة صداقة وطيدة منذ سنوات، وعبر عن سعادته بلقائهما ومحبته لصديقه، وعلق عبد المجيد على الصورة قائلًا: "أنا والحب راشد".

راشد الماجد تحدث كذلك عن نجاح أغنية "ما كان هذا حب" لعبد المجيد عبدالله حيث قدم له التهنئة وأعاد نشر الصورة التي تجمعه بصديقه عبر حسابه على "تويتر" وعلق عليها قائلًا: "وأنت الحب يا بوعبد الله.. عشرة عمر وسنين، تكفي توسط لي عند الشاعر تركي، أبغى أغنية حلوة زي ما كان هذا حب". ولاقت حالة المودة والمحبة بين الصديقين راشد الماجد وعبد المجيد عبد الله، إعجاب عدد كبير من جمهورها، الذين حرصوا على تداول الصور بكثافة عبر حساباتهم.