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سامي مغاوري لـ"دوت الخليج الفني": "أقوم بتصوير الجزء الثاني من اللعبة والعميل صفر مفاجأة"

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القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان سامي مغاوري، أنه حاليا يستكمل تصوير مشاهده في مسلسل اللعبة بموسمه الثاني وفيلم العمل صفر.

حيث قال في تصريح خاص ل"دوت الخليج الفني": " "حاليا أقوم بتصوير الجزء الثاني من مسلسل اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد ومحمد ثروت وأحمد فؤاد وبيومي فؤاد، كما أشارك في فيلم من إخراج محمد سامي بعنوان (العميل صفر) فكرة محمد سامي وأكرم حسني وبطولة أكرم حسني ونيللي كريم ومجموعة من النجوم و أقدم شخصية جديدة في فيلم العميل صفر لم أقدمها من قبل".

وعن نيللي كريم قال " هي فنانة محبوبة في كل الأدوار سواء في الكوميديا أو التراجيدي أو الدراما والناس تحب تشاهدها وفي هذا الفيلم ستقدم اللون الكوميدي".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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