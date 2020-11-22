آخر ما وصلت إليه إيرادات الأفلام المصرية في دور العرض

تصدر فيلم الصندوق الأسود إيرادات أمس السبت فى دور العرض المصرية بعد طرحه مؤخرا، وهو من بطولة منى زكي ومحمد فراج.



واحتل الفيلم صدارة شباك التذاكر، وجاء في المركز الأول، محققًا 102,048 ألف جنيها.

فيلم "الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

وفي المركز الثاني جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق: 60,090 ألف جنيهات.

فيلم "عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

فيما جاء بالمركز الثالث فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 53,938 الف جنيهات.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

ويواصل فيلم "زنزانة 7" تراجعه، وحقق أمس 17,712 الف جنيهات.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

أما فيلم الغسالة فحل في المركز السادس، بعد تحقيقه 1,806 الف جنيهات.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي وبيومي فؤاد.