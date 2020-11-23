المطرب محمد شاهين يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان محمد شاهين، منذ قليل، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب محمد شاهين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "الحمد لله والشكر لله إيجابي كورونا، آسف لأي حد شوفته الفترة اللى فاتت، يا ريت الكل يخلي باله وياخد حذره ويعمل المسحة".

كان الفنان محمد شاهين قد انتهى من تسجيل أغنية جديدة مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوان "سلامات" لطرحها خلال الأسابيع المقبلة.

الأغنية من كلمات كالوشا، ألحان وتوزيع رامي المصري، وتعد التعاون الأول بينه وبين شاهين.

يذكر أن محمد شاهين يستعد الساعات المقبلة لطرح أغنيته الجديدة 100 هزة، في حين كان أورتيجا قد طرح منذ قليل، كليب جديدا باسم "إعصار"، وتقول كلماته: أنا المغامر اللي كله خايف مني.. أنا المغامر اللي عقلي سابق سني.. الكل بيحلم يعاملني ويزاملني.. أنا متحطش في المقارنة اوعى تقارني.

ومن المقرر ان يتعاون محمد شاهين مع مطرب المهرجانات الشعبي أورتيجا لغناء اغنية بعنوان "سلامات" لطرحها خلال الأسابيع المقبلة.

و تعاون شاهين مؤخرا في البوم "ده اللي جاي" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشاعر أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، وغيرهم.

كما تضمن الألبوم أغنية بعنوان "ابن عمى"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، وأغنية أخرى بعنوان "ده اللي جاى"، وهي من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.

ومن جهة أخرى طرح محمد شاهين فى رمضان الماضى، دعاءً دينيا بعنوان "صوت الأذان"، من كلمات المؤلف سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصوير محمود بامبو.

كما قام محمد شاهين مؤخرا بتلحين أغنية ابن عمى" من ، وتوزيع أمير محروس، وكلمات وألحان عزيز الشافعى"، كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى.