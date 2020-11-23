حبيب غلوم يعلق على انتقادات الفارق العمري بينه وزوجته هيفاء حسين ويرد على مي العيدان

حبيب غلوم رد على الجدل الذي أثير بسبب تغزل الإعلامية مي العيدان بصورته مع ابنه يوسف، وكذلك رد على انتقادات الفارق العمري مع زوجته هيفاء حسين في أحدث تصريحاته.

حبيب غلوم يرد على ضجة تغزل مي العيدان بصورته

وتحدث الفنان حبيب غلوم على الجدل الذي أثير حول تعليق الإعلامية مي العيدان على صورته مع ابنه يوسف، وتغزلها به، حيث نشرت صورة لهما وقالت:" صورة يوسف ابن الفنان حبيب غلوم.. الصراحة الأب أحلى.. عسى بس هيفاء حسين ماتزعل مني"، وهو ما جعل البعض يعتقد أن يسبب التعليق إزعاجاً لحبيب غلوم وزوجته هيفاء حسين، ولكنهما تقبلاً مزاح مي العيدان، وهو ما أكده حبيب غلوم في تصريحاته مع برنامج "إي تي بالعربي".

حبيب غلوم يوضح حقيقة غضبه من مي العيدان

وقال حبيب غلوم في تصريحاته مازحاً إن يوسف ابنه أجمل منه بالطبع، ويعتبره ولي العهد وله مكانة خاصة لأنه أول من نطق كلمة "بابا" له، أما عن مقارنة مي العيدان بينه وبين ابنه فقال إن مي العيدان زميلة وصديقة وهي دائماً مشاكسة ولكنها لا تقصد شيء، وهذه أشياء تحدث على السوشيال ميديا، وكانت تشاكسه هو وزوجته هيفاء حسين، وهذا أمر طبيعي وهذا أسلوبها على مواقع التواصل، وهي شخصيتها على السوشيال ميديا وهو ما يعطيها نجاح.

وقال إنه غير غاضب من الأمر وكذلك هيفاء حسين، لأنها لا تنزعج من هذه الأمور خاصة أن مي العيدان صديقة لهما، ودلل على حديثه برده على تغريدة مي العيدان مازحاً:" "حلت دنياج الغالية الله يحفظك ويسعد ايامك وزيدي في الغزل دربج خضر"، وكذلك ردت زوجته هيفاء حسين قائلة:" افا عليج الغالية ما ازعل منج، وبعدين أي كلمة حلوة في حق زوجي تسعدني وتجعلني فخورة فيه".

حبيب غلوم يرد على انتقادات الفارق العمري بينه وزوجته

وتطرق حبيب غلوم في تصريحاته حول الانتقادات بسبب الفارق العمري الكبير بينه وزوجته هيفاء حسين، وقال إن بالنسبة له لا توجد مشكلة، وأن الحب لا يعرف الأعمار، وأن بينه وبين هيفاء حسين 16 عام، وعندما بدئا مشروع الزواج بينهما كانا على علم بالفارق العمري، ولكن الحب أكبر من هذه الفروقات، وأشار إلى الانتقادات التي تأتي مقارنة بالآلاف من الداعمين لهما لا تعتبر شيء، وأن هذا الأمر نسبة وتناسب، ولا بد من وجود محبين ومنتقدين، وقال إنه عندما يلاحظ أي تعليق على السوشيال ميديا حول أحد أفراد أسرته يبادله بـ"البلوك"، وتمنى ان الجمهور يعرف هذت الأمر.