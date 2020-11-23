محمد صلاح يعلن تعافيه من فيروس كورونا ويعود إلى ليفربول

محمد صلاح، نجم الكرة العالمية، أعلن تعافيه من إصابته بفيروس كورونا بعد 10 أيام من إعلان إصابته وبقائه في العزل الصحي بالقاهرة.

محمد صلاح يعلن تعافيه من فيروس كورونا

وكشف نادي ليفربول الإنجليزي عن نتيجة المسحة الأخيرة التي أجراها لنجمه محمد صلاح، للإطمئنان على إصابته بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة المسحة سلبية، وذلك بعد 10 أيام من إعلان إصابته بالفيروس، والتي تسببت في بقائه في العزل الصحي بالقاهرة لأيام، قبل انتقاله لمدينة الجونة لبقاء بقية فترة العزل هناك.

محمد صلاح يعود إلى ليفربول بعد شفائه من كورونا

واحتفل جمهور محمد صلاح بشفائه من فيروس كورونا، وعودته إلى التدريبات في مدينة ليفربول، وذلك بعد غيابه الفترة الأخيرة، وغاب محمد صلاح عن مباراة فريقه الليلة مع نادي ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بسبب عدم جاهزيته، وكذلك بسبب إجراء المسحة الأخيرة له قبل لحظات من انطلاق المباراة، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية هذا الأسبوع والعودة للمشاركة في المباريات.

وأكد شقيق محمد صلاح خير تعافي شقيقه من الفيروس، ونشر صورة له مع شقيقه على انستقرام، وعلق عليها قائلاً:"الحمد لله"، وهو ما اعتبره الجمهور أخباراً إيجابية بعد القلق على حالة محمد صلاح الصحية، بسبب إجرائه لعدة اختبارات خلال فترة إصابته وكانت النتيجة إيجابية، ولكن محمد صلاح لم يعلق حتى الآن على إصابة زوجته ماغي بالفيروس، وكذلك لم تعلق أسرته على حالتها الصحية بعد انتقال العدوى عليها، وأثارت كذلك ابنتهما "مكة" القلق بسبب عدم الكشف عن حقيقة انتقال العدوى إليها أيضاً.

محمد صلاح يوجه رسالة للجمهور بعد إصابته بكورونا

وكان محمد صلاح قد نشر تغريدة منذ أيام علق بها لأول مرة على إصابته بفيروس كورونا، ووجه الشكر إلى جمهوره على دعمهم ورسائلهم إليه بعد إصابته في حفل زفاف شقيقه في القاهرة هذا الشهر، وعبر عن ثقته بالعودة سريعاً إلى الملاعب، وقال في تغريدته:" أود أن أشكر الجميع على رسائل الدعم والأمنيات الطيبة، وواثق من العودة للملعب قريباً"، وتداولت عدة صور لمحمد صلاح من فترة العزل بالقاهرة، والتي لاقت رواجاً كبيراً بسبب حرص صلاح على التقاط الصور مع المعجبين من غرفته بالعزل وأبرزها احتفاله بزفاف عروسين بالتقاط الصور معهما.