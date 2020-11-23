بهذه الكلمات.. آمال ماهر تنعي الراحل طارق عاكف

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة آمال ماهر، على نعى الموزع الموسيقي الراحل طارق عاكف، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وغردت قائلة "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. أعزي نفسي والفن في وفاة علم من أعلام الفن والموسيقى الفنان الكبير ‎طارق عاكف.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن الملحن والموزع طارق عاكف توفي منذ ساعات قليلة، فيما أعلنت الخبر النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".