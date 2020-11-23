أخبار الفن ليلا.. محمد رمضان يزين صفحته بعلم فلسطين.. وفاة الملحن طارق عاكف.. ومحمد شاهين يعلن إصابته بـ كورونا

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "‏ألف سلامة لحبيبنا وابنه.. سلامتك يا أهلاوي يا عظيم أهم من كل البطولات، ‎#وليد سليمان"..

وأعلن وليد سليمان، امس،. إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ويخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لمسحة طبية جديدة خلال ساعات ‏للاطمئنان على حالته.‏.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وباستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي.‏