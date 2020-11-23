كن دائما حاملا للأخبار الجيدة.. محمد جاد يبهر متابعيه في أحدث ظهور له على انستجرام

وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيه على انستجرام.
وأوضح ان الاجراءات التي تتبع من قبل الدولة سواء اقتصاديا او اجتماعيا تسير بشكل متواز للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، لافتا الي ان المؤشرات العالمية أشادت بشكل كبير بما قامت به الدولة المصرية في هذا الوقت الوجيز خلال عدو سنوات.
وأضاف أن هذه الإشادات والتقدم حدثت وفقا لمجموعة أسباب، وأولها وجود إدارة رشيدة، واجراءات اقتصادية تنشيطية سريعة وشاملة ومتوازنة استطاعت ان تستوعب صدمة جائحة كورونا تتخطاها، وهذا يرجع ايضا بالتأكيد للتنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشار الي ان هذه المؤشرات لها دلالة قوية على اننا "نسير على الخط الصحيح"، وأوضحت لميس سلامة ان توقعات خبراء صندوق النقد الدولى بأن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بعد أن سجل معدل نمو ٣,٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا.
واضافت ان المؤشرات الدولية أعلنت ان مصر تحقق ثاني اعلى دولة في معدلات النمو الاقتصادي، واننا الدولة الوحيدة التي استطاعت ان تحقق معدل نمو اكثر من 2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مؤكدة على ان الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح وهذا الفضل يرجع الي برنامج الإصلاح الاقتصادي الكامل.
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