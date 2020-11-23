نادر حمدي ينعى الموسيقار طارق عاكف: توفي المبدع الطيب

نعى الفنان نادر حمدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وفاة الموسيقار الكبير طارق عاكف.

ونشر نادر حمدي عبر حسابه بإنستجرام صورة الموسيقار الراحل وعلق عليها قائلا "إن لله وإن إليه راجعون توفي المبدع الطيب ابو سمعة طيبه الموسيقار الموزع الكبير طارق عاكف".. أول اورج في حياتي اشتريته منه الله يرحمه اسألكم الفاتحة على روحه فضلًا و ليس أمرًا".

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة الملحن الكبير طارق عاكف.

ونشرت انغام صورة للراحل وعلقت عليها قائلة " #طارق_عاكف في ذمة الله .زميل عمري وأخي وحبيبي أرقي الناس وأعلاهم خلقًا وأطيبهم قلبًا".

وغردت النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك". وأعربت الفنانة التونسية لطيفة، عن حزنها العميق لرحيل طارق عاطف، وغردت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها.. كم ضحكنا.. وكم نجحنا مع بعض.. أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".

ويشارك نادر حمدي في الموسيقي التصويريه لمسلسل لؤلؤ وهو من تأليف «محمد مهران» وإخراج «محمد عبدالسلام»، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.

وتؤدي الفنانة «مي عمر» دور مطربة تبحث عن النجومية، وتظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من كلمات وألحان «هيثم نبيل» على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.

وكان أحمد زاهر تكتم عن تفاصيل شخصيته في المسلسل وقال ضاحكا: أنا أجسد شخصية «طارق نصار» وهو رجل أعمال يمتلك سيارة فارهة صناعة ألمانية سوداء اللون وعلاقته بـ «لؤلؤ» الله أعلم بها.

وكان نادر حمدي، نشر مؤخرا صورة جديد له مع عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نادر في الصورة مع الفنان عمرو دياب وعلق قائلًا: "الهضبة عمرو دياب ".