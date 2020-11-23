بهذه الكلمات.. حسين الجسمي يودع الراحل طارق عاكف

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان حسين الجسمي على نعى الفنان الراحل طارق عاكف، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وغرد قائلا"رحم الله الاستاذ طارق عاكف وغفر له، خالص التعازي لأُسرته الكريمة ومحبيه .
انا لله وانا اليه راجعون".
يذكر أن الملحن والموزع الكبير طارق عاكف توفي اليوم منذ ساعات قليلة، وأعلنت الخبر النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".