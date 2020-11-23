بهذه الكلمات.. حسين الجسمي يودع الراحل طارق عاكف

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان حسين الجسمي على نعى الفنان الراحل طارق عاكف، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وغرد قائلا"‏‏رحم الله الاستاذ ‎طارق عاكف وغفر له، خالص التعازي لأُسرته الكريمة ومحبيه .

انا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن الملحن والموزع الكبير طارق عاكف توفي اليوم منذ ساعات قليلة، وأعلنت الخبر النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".