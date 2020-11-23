فيديو أبرز أعمال الموسيقار الراحل طارق عاكف مع نجوم الغناء..من وردة إلى أنغام ونانسي عجرم

الموزع والموسيقار طارق عاكف، توفي الليلة عن عمر يناهز 60 عاماً، وترك ورائه أعمالاً غنائية لا تنسى ومسيرة مليئة بالموسيقى والأغاني الفارقة في مسيرته وفي مسيرة عدد كبير من نجوم الغناء العرب.

أعمال لا تنسى في مسيرة الموزع الموسيقي طارق عاكف

بدأ الموسيقار الراحل طارق عاكف مسيرته الفنية كعازف على آلة الأورغ، قبل أن ينتقل للتلحين والتوزيع الموسيقي للأغاني، وعمل أيضاً كقائد أوركسترا ومؤلف موسيقى تصويرية، بالإضافة إلى عمله في فرقة الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وأسس في فترة من حياته ستديو "صوت الحب"، والذي يعتبر من أبرز الاستديوهات في الوطن العربي، والذي مكنه من العمل مع أبرز النجوم العرب ومعظمهم من جيل الفنانة وردة ومحمد عبده وطلال مداح إلى الفترة الحالية ونجومها الشباب.

مسيرة طارق عاكف من "حرمت أحبك" إلى "ٍسيدي وصالك" لأنغام

وقدم طارق عاكف في مسيرته الفنية عشرات الأغاني والألحان الشهيرة مع النجوم العرب، والتي وصل عددها إلى أكثر من 1500 أغنية، وبدأ العمل مع جيل الكبار من الأغنية العربية، وأبرزهم الفنانة وردة والتي وزع لها أغاني مثل "حرمت أحبك" و "بتونس بيك" وغيرها، ومع نجاة الصغيرة أغنية "أطمن" و "من سهاكي"، بالإضافة إلى الفنان الراحل عماد عبد الحليم الذي قدم معه ألبوم "بعدين وياكي"، وكذلك الفنان محمد عبده قدم معه أغاني "حاولت" و "وحدة بوحدك" و "وحشني زمانك" و ألبوم "علمتها".

أغاني الموسيقار الراحل طارق عاكف

وتألق الموسيقار طارق عاكف مع جيل الوسط في فترة التسعينيات وبداية الألفينيات، وقدم أبرز أعماله الموسيقية في تلك الفترة، وأبرزها تعاونه مع راغب علامة في أغنية "قلبي عشقها"، و مع نجوى كرم في عدة أغاني ومنها "هيدا حكي"، ومع جورج وسوف في عدة أعمال أيضاً أبرزها "كلام الناس"، بالإضافة إلى محمد منير الذي قدم معه أغنية "علي صوتك بالغنا" و"يا رمان"، وقدم مع الفنانة أحلام عدة أعمال ومنها "ناويلك" و "عساك بخير" و ألبوم "لعلمك بس" و "أحسن" وغيرها من الأعمال.

وعمل طارق عاكف مع معظم نجوم الغناء الحاليين، ومن أبرز أغانيه "سيدي وصالك" و "بعتلي نظرة" و "مجابش سيرتي" مع أنغام، و "اتهمتك" مع أصالة، و "يومين وعدو" مع بهاء سلطان، و "أنا متنسيش" و "بحب في غرامك" مع لطيفة، و "لعلمك انت" مع سميرة سعيد، و"بتيجي سيرتك" و "ما اوعدك" مع نانسي عجرم، و "ما ندم عليك" مع نوال الزغبي، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الغناء مثل نوال الكويتية وراشد الماجد ورابح صقر وعبد الله الرويشد ومدحت صالح وعلي الحجار وميريام فارس وفضل شاكر ومحمد محيي وشيرين وعاصي الحلاني وغيرهم.