وفاة الموسيقار طارق عاكف عن عمر يناهز 60 عاما ونعي مؤثر من أحلام وأنغام والنجوم

الموسيقار طارق عاكف رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 60 عاماً، ونعاه عدد من نجوم الغناء برسائل مؤثرة عبر صفحاتهم بمواقع التواصل وعلى رأسهم أحلام ونوال الكويتية ولطيفة وأنغام وغيرهم.

وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

وأعلنت الفنانة أحلام خبر وفاة الموسيقار والموزع الموسيقي طارق عاكف على حسابها بتويتر، وقالت في نعيها:" انتقل الله رحمة الله الموزع الكبير الاستاذ طارق عاكف.. لا حول ولا قوة الا بالله.. اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك.."، وتبعها نجوم الفن في نعي الموسيقار الراحل ومنهم الفنانة نوال الكويتية التي كتبت:" انا لله وانا اليه راجعون.. رحل عنا اخونا واستاذنا الكبير رحمك الله يا بواحمد وجعل مثواك الجنة.. لا حول ولاقوة الا بالله".

أنغام تنعي الموسيقار طارق عاكف

ونشرت الفنانة أنغام صورة الموسيقار طارق عاكف على انستقرام ونعته قائلة:" طارق عاكف في ذمة الله.. زميل عمري وأخي وحبيبي أرقي الناس وأعلاهم خلقًا وأطيبهم قلبًا.. قلبي يتألم جدا طارق عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق"، وقالت الفنانة صابرين في نعيها:" الله يرحمك إنا لله وإنا اليه راجعون طارق عاكف الموسيقار والموزع الكبير والقريب وعشرة العمر والأخلاق خبر حزين البقاء والدوام لله فضلا وليس امرا الرجاء الدعاء له".

عبد المجيد عبد الله وعبد الله الرويشد يودعان طارق عاكف

ونعى عدد كبير من نجوم الغناء ومن الوسط الغنائي الموسيقار الراحل طارق عاكف، ومنهم الفنان عبد المجيد عبد الله الذي كتب قائلاً:" رحمة الله عليك يا طارق عاكف حبيب الكل تعازينا لعائلة الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون.."، ونشر الفنان عبد الله الرويشد صورة له مع الفنان الراحل طارق عاكف ونعاه قائلاً:" رفيق الدرب ..صديق وشريك البدايات والنجاحات مشوار طويل وعشرة سنين .. الله يرحمك ويغفر لك.. طارق عاكف..انا لله وانا اليه راجعون".

ويذكر أن الموسيقار طارق عاكف عمل كملحن وموزع موسيقى وقائد أوركسترا وعازف أورج ، وكان يمتلك ستديو "صوت الحب" في القاهرة، وبدأ العمل في فرقة الموسيقار عمار الشريعي، وتعاون مع معظم نجوم الغناء العرب مثل محمد عبده وأنغام وسميرة سعيد وميريام فارس ونانسي عجرم وطلال مداح وراشد الماجد وأصالة والراحلة وردة وحسين الجسمي وغيرهم من النجوم، ومن أبرز أعماله أغنية "سيدي وصالك" لأنغام و"قلبي عشقها" لراغب علامة و"هيدا حكي" لنجوى كرم و"كلام الناس" لجورج وسوف وغيرها من الأعمال الشهيرة.