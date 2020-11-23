تفاصيل شخصية عبدالله مشرف في فيلم "تسليم أهالي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان عبدالله مشرف في فيلم "تسليم أهالي" ويُجسد خلاله دور جد الفنان هشام ماجد، ولكن في إطار كوميدي كعادته، كما أنه انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد، دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، محمد أوتاكا، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم إيمي سمير غانم، لوسي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عبد الله مشرف الدرامية مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى،

ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة "أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.