سناء شافع يتصدر تريند جوجل والسبب ابنته

القاهرة - محمد ابراهيم - رغم وفاة الفنان سناء شافع، تصدر تريند قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد حفل زفاف نجلته مايا، الابنة الوحيدة ل الفنانة ندى بسيوني.

سناء شافع الغائب الحاضر... يتصدر ترند جوجل

وكانت أحتفلت أمس ندى بسيوني، بحفل زفاف ابنتها مايا سناء شافع، على رجل من خارج الوسط الفني يدعى مهاب، وذلك في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهره.

رغم وفاته سناء شافع يتصدر ترند جوجل بعد زواج أبنته

و كانت شاركت ندى بسيوني، جمهورها لحظاتها السعيدة مع نحلتها الوحيدة مايا سناء شافع ، من خلال مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت: «أجمل لحظة مع أجمل عروسة، وأنا بقدمها لزوج المستقبل مهاب، بحبك يا مايا بنت عمري كله».