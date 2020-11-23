صفاء الطوخي تنضم لقائمة أبطال فيلم "وقفة رجالة"مع ماجد الكداوني وسيد رجب

القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة صفاء الطوخي في فيلم "وقفة رجالة" للفنان ماجد الكدواني، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، والفيلم كان يحمل في البداية اسم "عواجيز الفرح" لكن تم تغييره ، ومن المقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة .

فيلم "وقفة رجالة" من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي، أحمد الجنايني، وهو بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومى فؤاد، شريف دسوقي، أمينة خليل، إيمان السيد.

وفي سياق آخر، يُعرض لصفاء الطوخي حاليًا على قناة ON، مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، محمد علي رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر.