هاني شاكر يكشف كواليس تعاونة مع أحمد سعد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان هاني شاكر، تفاصيل تعاونة مع المطرب أحمد سعد، فى أغنية "يا بخته" الذي تم طرحها خلال الأيام الماضية ولاقت تفاعل كبير من قبل جمهوره.

وقال هاني شاكر، خلال مقابلة له مع برنامج “Trending” مع الفنان أحمد سعد ، إن هناك كيمياء جيدة بينه وبين المطرب أحمد سعد، وهذه الكيمياء انعكست على الأغنية وكواليسها، حيث قال: “هي بصراحة كيمياء إنك تلاقي صوتين بيحبوا يغنوا دي بتبقى حظوظ.. ربنا بيسبب الأسباب، الغنوة حلوة وتدخل القلب، والحمد لله إن ربنا قدرنا أنا وأحمد إن احنا نأديها حلو أوي، والصوتين لايقين على بعض أوي ولايقين على الكلام أوي”.

يشار إلي أن أغنية "يا بخته" من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم، "ألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمود صبري.