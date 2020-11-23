قلبي يتألم.. حزن النجوم بعد وفاة طارق عاكف

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص العديد مطربي الوطن العربي، على تقديم النعي في الموسيقار الراحل طارق عاكف، الذي توفي أمس الأحد عن عمر يناهز ال 60 عاما.

حسين الجسمي

وكتب الفنان حسين عن وفاة الراحل طارق عاكف قائلا"‏‏رحم الله الاستاذ ‎طارق عاكف وغفر له، خالص التعازي لأُسرته الكريمة ومحبيه .

انا لله وانا اليه راجعون.

امال ماهر

و أعربت الفنانة أمال ماهر عن حزنها قائلة "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. أعزي نفسي والفن في وفاة علم من أعلام الفن والموسيقى الفنان الكبير ‎طارق عاكف.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"

أنغام

بينما نعته أنغام، وكتبت عبر تويتر: قلبي يتألم جدا طارق عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق».

وكتبت لطيفة عبر إنستجرام: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزى نفسى وكل أهلك البقاء لله».

أما الفنانة نوال الكويتية، فكتبت: «انا لله وانا اليه راجعون رحل عنا أخونا وأستاذنا الكبير رحمك الله يابوأحمد وجعل مثواك الجنة لا حول ولاقوة إلا بالله».

كما نعته الفنانة الإماراتية أحلام قائلة "انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير طارق عاكف.. لاحول ولاقوة إلا بالله.. اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك.. انتقل إلى رحمه الله الاخ والصديق الصدوق طارق عاكف ادعوا له بالرحمه والمغفرة»

وكتب عبدالله الرويشد: «رفيق الدرب.. صديق وشريك البدايات والنجاحات مشوار طويل وعشرة سنين.. الله يرحمك ويغفر لك طارق عاكف انا لله وانا اليه