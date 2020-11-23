ريهام عبد الغفور: "فى الزمن ده كل بنت تحب بحذر ولازم تأمن نفسها"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أن شخصية "منى" التي قامت بتقدميها فى مسلسل "ربع قيراط" هي تجسيد لمعاناة المرأة المطلقة؛ لأن نظرة المجتمع للمرأة المطلقة لم تتغير حتى وقتنا الحالي، مُضيفة:" في الزمن ده الست مهما تحب لازم تأمن نفسها ولازم الست تخلي فى حذر".

ووجه المخرج أحمد حسن، خلال لقاء أبطال حكاية "ربع قيراط" في برنامج "مساء dmc" مع لإعلامية إيمان الحصري رسالة للفتيات، مُضيفًا :"حبي زي ما انتى عاوزة بس امني نفسك و خدي حقوقك عشان ميحصلش زى اللى حصل لمنى في مسلسل ربع قيراط".

وأشار الفنان مصطفى درويش، أن هناك العديد من السيدات التي يحدث معها مثلما حدث لمنى في المسلسل، مُضيفًا :"الستات بتتبهدل فى محاكم الأسرة لحد ما تاخد حقها بعد عذاب".

حكاية "ربع قيراط" من تأليف تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض، أحمد عثمان.