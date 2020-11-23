كم ضحكنا ونجحنا مع بعض.. لطيفة تنعي الموسيقار طارق عاكف

نعت الفنانة لطيفة وفاة الموسيقار الكبير طارق عاكف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت الفنانة لطيفة عبر حسابها بإنستجرام صورة تجمعها بالموسيقار الراحل وعلقت عليها قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى الحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض .اعزى نفسي وكل اهلك البقاء لله".

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة الملحن الكبير طارق عاكف.

ونشرت أنغام صورة للراحل وعلقت عليها قائلة: "#طارق_عاكف في ذمة الله .زميل عمري وأخي وحبيبي أرقي الناس وأعلاهم خلقًا وأطيبهم قلبًا".

وغردت النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".

وأعربت الفنانة التونسية لطيفة، عن حزنها العميق لرحيل طارق عاطف، وغردت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها.. كم ضحكنا.. وكم نجحنا مع بعض.. أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".

ويشارك نادر حمدي في الموسيقي التصويريه لمسلسل لؤلؤ وهو من تأليف «محمد مهران» وإخراج «محمد عبدالسلام»، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.

وتؤدي الفنانة «مي عمر» دور مطربة تبحث عن النجومية، وتظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من كلمات وألحان «هيثم نبيل» على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.

وكان أحمد زاهر تكتم عن تفاصيل شخصيته في المسلسل وقال ضاحكا: "أنا أجسد شخصية «طارق نصار» وهو رجل أعمال يمتلك سيارة فارهة صناعة ألمانية سوداء اللون وعلاقته بـ «لؤلؤ» الله أعلم بها.

كانت أحدث أعمال صابرين، الفنية مشاركتها في مسلسل "ليالينا" الذى يعرض خلال السباق الرمضانى 2020، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.

المسلسل يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق.