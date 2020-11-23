نشرة كورونا الفنية.. تفاصيل إصابة محمد شاهين وروان بن حسين وتعافى زوجة ماجد المصري

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها عبر التقرير التالي:

إصابة المطرب محمد شاهين بفيروس كورونا



أعلن الفنان محمد شاهين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب محمد شاهين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "الحمد لله والشكر لله إيجابي كورونا، آسف لأي حد شوفته الفترة اللى فاتت، يا ريت الكل يخلي باله وياخد حذره ويعمل المسحة".

كان الفنان محمد شاهين قد انتهى من تسجيل أغنية جديدة مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوان "سلامات" لطرحها خلال الأسابيع المقبلة.

الأغنية من كلمات كالوشا، ألحان وتوزيع رامي المصري، وتعد التعاون الأول بينه وبين شاهين.

يذكر أن محمد شاهين يستعد الساعات المقبلة لطرح أغنيته الجديدة 100 هزة، في حين كان أورتيجا قد طرح منذ قليل، كليبا جديدا باسم "إعصار"، وتقول كلماته: أنا المغامر اللي كله خايف مني.. أنا المغامر اللي عقلي سابق سني.. الكل بيحلم يعاملني ويزاملني.. أنا متحطش في المقارنة اوعى تقارني.

ومن المقرر أن يتعاون محمد شاهين مع مطرب المهرجانات الشعبي أورتيجا لغناء اغنية بعنوان "سلامات" لطرحها خلال الأسابيع المقبلة.

تفاصيل إصابة البلوجر روان بن حسين



أعلنت الفنانة الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، عن إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما دفعها لسرد تفاصيل الأزمة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

وقالت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين: "لقد أجريت اختبار PCR يوم الأربعاء، قبل 48 ساعة من رحلتي إلى دبي ، وجاء سلبيا. في يوم مغادرتي".

وتابعت: "كنت أعاني من الحمى والسعال ولكننا اعتقدنا جميعًا أن هذا بسبب الطقس المتغير باستمرار في جزر المالديف، في أحد الأيام كان الجو ممطرًا وباردًا والآخر كان حارًا ومشمسًا للغاية فأصررت على إعادة اختبار PCR الخاص بي، وكرر صديقي الذي كان معي اختباره أيضًا. جاءت نتيجته سلبية، في حين أن نتيجتي كانت إيجابية للأسف".

يذكر أن الكويتية روان بن حسين من مواليد 30 ديسمبر 1996 من أب كويتي وأم أردنية، تحمل الجنسية الكويتية وديانتها الإسلام وبرجها الفلكي برج الجدي، وتقيم حاليًا بالإمارات، تزوجت من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف وأنجبت منه بنت فقط تدعى لونا، انتهى زواجها بالطلاق.

ماجد المصري يعلن تعافي زوجته من كورونا

شارك النجم "ماجد المصري" صورة تجمعه بزوجته "رانيا أبو النصر" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مطمئنا جمهوره عن حالة زوجته بعد أن أعلن سابقا إصابتها بفيروس كورونا.

وعلق ماجد المصري على صورتهما قائلا: "الحمد لله والشكر لله .. عملنا المسحه التانية لرنا .. وطلعت سلبية .. وحمد لله علي سلامتك".

وأعلنت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا أبو النصر عن إصابتها بفيرس كورونا من خلال خاصية استوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت رانيا: "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعولي بالشفا".

وأضافت رانيا أبو النصر بعد ذلك تعافيها من فيروس كورونا من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أنا الحمد الله سليمة وزى الفل، وعملت مسحه تانية وطلعت سلبية، بشكر كل الناس اللى كانت بتدعيلى وبتسأل عليا"، وتابعت "بشكر جوزى حبيبى اللى تعب معايا ومسبنيش لحظة، بشكر أهلى وأصحابى، ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش منكم أبدا".