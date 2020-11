بـ لوك عصري .. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها .

وظهرت هيدي كرم بلوك جديد بالشعر الاسود و علقت هيدى كرم قائلة : Dark hair !! Which suits me more

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

جميلة جدا - قمر -ربنا يحميكي - تجننى

ويذكر ان قالت الفنانة هيدى كرم ، مقدمة برنامج راجل واتنين ستات، إنها تعانى من ضعف النظر منذ الطفولة حتى قامت مؤخرا بعمل "ليزك" عملية تصحيح إبصار"، لافتة إلى أن عائلتها أيضا كانت تعانى من هذا الأمر.

وكشفت "كرم" خلال تقديمها حلقة راجل واتنين ستات والمذاع عبر فضائية ON ، أنها منذ طفولتها تعانى من ضعف النظر قائلة "أنا عمشة وبحسس ونظرى ضعيف من صغرى" يصل سالب 7".

وأشارت إلى أن نظرها كان يضعف كل عام حتى وصلت لسن 13 عاما وانتابتها حالة بكاء متواصل لضعف نظرها ووصولها لحالة مزرية بهذا الشأن، حيث إنها كانت لا ترى حتى وجه الشخص بوضوح بل تتأكد من وجوده عند سماع صوته وهو ما كان يسبب لها بعض الإحراج فى طفولتها.

وتابعت هيدى كرم، أنها لجأت لعملية " الليزك" فى عمر 23 عاما بعد ثبات نظرها وفقا لتعليمات الطبيب.

تعيش الفنانة هيدي كرم حالة من النشاط الفني، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير أولى بطولاتها المطلقة في مسلسل "كواليس" وتنتظر عرضه الفترة المقبلة، كما أنها تشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانين مي عمر وأحمد زاهر المقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل.

واحدث أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" ، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.