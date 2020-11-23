صبري فواز: "أنا أقل أجرًا في الممثلين المعروفين وكل عمل قدمته عاجبني وراضي عنه"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان صبري فواز، عن حبه الشديد لكل الأدوار التي قدمها من قبل، مُشيرًا إلى أنه لم يندم على أي عمل قدمه.

وقال صبري فواز خلال لقائه مع المذيعة قصواء الخلال، في برنامجها "المساء مع قصواء" أنه الأقل أجرًا بين الفنانين، مُضيفًا:" أنا تقريبًا أقل أجر بين الفنانين المعروفين، وأحيانًا بختار أدوار لإني لازم أشتغل، حصلت مرة أو اتنين، خصوصا في الكام سنة الأخيرة لما الدنيا قفلت شوية، وعادي مفيش مشاكل خالص ولا عندي غضاضة، ومفيش حاجة ندمان عليها ومفيش حاجة مبحبهاش من شغلي".

وأشار صبري فواز أنه يُخلص جيدًا في عمله، مُضيفًا:" لما تدور الكاميرا ويتقال أكشن أنا جد جدًا ومخلص جدًا في الشغلانة، أنا بعمل اللي عليا وببقى مستمتع بده".

وأضاف صبري فواز :" أنا عمري ما ندمت لا على دور ولا على أي حاجة عملتها في حياتي إطلاقًا وراضي بكل حاجة عملتها وعجباني"

والجدير بالذكر أن آخر أعمال صبري فواز الدرامية هو مسلسل" أسود فاتح"، وهو بطولة هيفاء وهبي، روچينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.